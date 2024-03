Ultime scintille Scontro politico a Roma ma per la città | problema superato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laprova a lasciarsi alle spalle dieci giorni difficili, ma per la politica "il caso Pioltello" è tutt’altro che chiuso e rimbalza in Parlamento. Ieri, Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, ha chiesto con un intervento in aula alla Camera che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara "riferisca sulla scuola Iqbal Masih dopo le parole del capo dello Stato". Parla della chiusura ribadita dal Consiglio d’Istituto per il giorno di fine Ramadan. Sul messaggio di Sergio Mattarella torna anche Simona Malpezzi, senatrice del Pd, insegnante, che abita in. "Poche righe ma significative che riconoscono il lavoro quotidiano della comunità scolastica – dice l’esponente dem -. Le parole del presidente riportano la vicenda a ciò che avrebbe dovuto essere: un episodio di modesto rilievo che non meritava quella risonanza mediatica". Al ...