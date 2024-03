Ultime Notizie Roma del 28-03-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno premessa per invasione dell’Europa ha affermato il presidente russo Vladimir Putin un incontro con i piloti militari allo stesso tempo però lo zar ha minacciato di colpire i caccia f-16 forniti da Washington a chi è fa anche se si in aeroporti della NATO durante l’incontro Putin ha elogiato i piloti militari russi per l’ottimo lavoro che stanno compiendo è approfittato per lanciare La provocazione all’alleanza Atlantica Naturalmente se verranno utilizzati dalle parti di paesi terzi per ora non obiettivo legittimo non importa dove si trovino i getti F16 le parole di Putin e possono trasportare armi nucleari e dobbiamo tenerne conto durante la pianificazione della Difesa in realtà l’Ucraina sta ancora aspettando i caccia permessi alleati perché i piloti devono essere addestrati al velivolo ...