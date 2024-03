Ultime Notizie Roma del 28-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Ilaria resta in carcere il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l’accusa di aver aggredito due neonazisti durante il giorno dell’ Onore le circostanze non sono cambiate ha detto il giudice Aggiungendo che esiste sempre il pericolo di fuga Roberto Salis il padre di Ilaria È uscito dall’aula subito dopo che il giudice ha reso nota la sua decisione nel proprio a Milano ci dovrà Decidere delle sorti di Gabriele Marchesi il 23 nei coimputato di Salis detenuto ai domiciliari in Italia per la procura di Budapest sostiene che ci sia la necessità del carcere Ma i giudici milanesi vogliono capire se ci siano i presupposti per l’applicazione di misure alternative la guerra in Medio ...