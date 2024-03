Ultime Notizie Roma del 28-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale Ilaria salisse resta in carcere a Budapest il giudice ha respinto l’istanza per ottenere i domiciliari la maestra trentanovenne di Monza detenuta in ungherese accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale il 11 febbraio 2023 entrata oggi in aula di nuovo in catene molti video che mostrano le immagini della donna con i piedi e catena i punti il giudice rispondere alla richiesta per i domiciliari presentata dai legali mi aspetto che Giorgia Meloni Antonio tajani facciano sentire forte la loro voce con il governo ungherese scrive sui social il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto dal tribunale a Budapest Mi auguro che la sali si possa essere assolta ...