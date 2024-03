Ucraina | Putin | F-16 obiettivi legittimi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 7.00 Gli aerei da combattimento F-16 degli Stati Uniti forniti all'saranno obiettivo legittimo anche in aeroporti Nato se usati contro le truppe russe. Così il presidente russo,, ai piloti militari della Federazione. "Se verranno usati da aeroporti di Paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo. Non importa dove si trovino. I jet F16 possono trasportare armi nucleari". L'accusa secondo cui Mosca pianifica l'invasione dell'Europa è "una totale assurdità intesa esclusivamente a intimidire la popolazione".