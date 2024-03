Uccise il comandante No a un’altra perizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Tribunale Militare di Verona ha rigettato la richiesta di sottoporre Antonio Milia a una ulteriorepsichiatrica, rinviando l’udienza per procedere con le conclusioni del processo, nel quale è accusato dell’omicidio del suo superiore, ildella stazione di Asso, luogotenente Doriano Furceri, ucciso a 58 anni da tre colpi di pistola la sera del 27 ottobre 2022, all’interno della caserma. Durante la scorsa udienza, erano stati ascoltati tutti i medici che avevano avuto in cura Miliano nei mesi precedenti, quando aveva manifestato alcuni problemi sfociati in un ricovero nel reparto psichiatrico. Quelle diverse valutazioni, avevano fatto ipotizzare la necessità di una integrazione dipsichiatrica, rispetto a quanto già fatto in sede di incidente probatorio, dal quale non sarebbe emerso con sufficiente chiarezza ...