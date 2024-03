(Di giovedì 28 marzo 2024) Ennesimo femminicidio. Questa volta in provincia di Bergamo dove una donna di 49 anni è stata colpita con diversedal maritoeranoin. È...

Cologno al Serio. Un altro femminicidio in Bergamasca: nel primo pomeriggio di giovedì 28 marzo un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Cologno al Serio. Secondo le primissime informazioni, ... (bergamonews)

Un nuovo caso di femminicidio in Bergamasca. Una donna di 49 anni è stata uccisa dal marito a Cologno al Serio , in via Donizetti. È successo, dalle prime informazioni, nel primo pomeriggio di ... (thesocialpost)

Segnalare il telemarketing scorretto all'operatore: una brutta sorpresa - Il lettore spiega di avere usato un sito per segnalare le telefonate ricorrenti da parte di operatori anonimi che sollecitano il passaggio a TIM (nonostante i miei numeri fisso e mobile siano iscritti ...repubblica

Uccide la moglie a coltellate mentre sono soli in casa: arrestato - Ennesimo femminicidio. Questa volta in provincia di Bergamo dove una donna di 49 anni è stata colpita con diverse coltellate dal marito mentre erano soli in casa.leggo

Bergamo, Uccide la moglie 49enne a coltellate in casa: arrestato poco dopo dai carabinieri - Nuovo femminicidio nel bergamasco. Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.ilmessaggero