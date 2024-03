Trattamento neoadiuvante dei tumori | cos’è e a cosa serve

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 28 marzo 2024) Chirurgia. Chemioterapia. Radioterapia. Negli ultimi tempi, c’è un’aggiunta a quelle che vengono universalmente considerate le tre “gambe” deldei. È l’immunoterapia. Questi approcci vengono combinati tra loro, in modo appropriato, in base al tipo di tumore, alle caratteristiche delle cellule, alla diffusione della malattia, alla tipologia del paziente. E non sempre il percorso, in caso disolidi, prevede che si parta dall’intervento chirurgico di asportazione della o delle lesioni. A volte, infatti, altri trattamenti possono precedere questa fase. In questi casi si parla di terapia. Un approccio su misura In teoria, ilpuò essere applicato considerando le diverse forme di cure antitumorali che si associano all’intervento ...