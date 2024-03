Tragico schianto all' incrocio | muore una bambina di 7 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si chiamava Regina Pietra la bimba di 7e mezzo morta ad Ardea nell'incidente tra tre auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Pontina vecchia, all'altezza dell'con via della Pescarella. La piccola era con la madre, lo zio e il cuginetto e stava tornando nella sua abitazione di via della Madonnina, distante solo 2 chilometri dal violento scontro dall'esito mortale. Per circa mezz'ora i medici dell'ambulanza hanno cercato di rianimarla, ma per lei non c'è stato niente da fare. Gli operatori sanitari hanno fatto tutto il possibile, attuando a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo tutto è stato inutile. La piccola ha sbattuto la testa sul vetro, procurandosi una ferita letale. Le sue condizioni sono apparse da subito compromesse, ha lottato per quasi un'ora, poi i sanitari sono stati costretti a certificarne il suo ...