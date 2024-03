Traffico Roma del 28-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàincolonnato alle porte della capitale sulla A1 Firenzeper incidente tra Ponzano enord versoAl momento circa 5 km di coda alto in fila Poi tra il bivio per la 24L’Aquila e la diramazioneSud verso Napoli incidente segnalato anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra il bivio per Firenze e via Tiburtina auto in coda per circa 3 km sulla Cassia bis per lavori tra il video per Formello e via della Giustiniana in direzione raccordo proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano all’altezza di via ...