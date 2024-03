Traffico Roma del 28-03-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto incidente lungo la carreggiata interna del raccordo file tra via Aurelia e Casal del Marmo chiusa la corsia di sorpasso è quella centrale in esterna code a tratti perintenso tra laFiumicino e la diramazione per Napoli auto in fila sulla Cassia bis per lavori tra il bivio per Formello via della Giustiniana in direzione raccordo incidente alle porte disulla A1-firenze tra Ponzano e la diramazionenord versoal momento si transita sulla sulla corsia di sorpasso coinvolti i due camion segnalati Circa 7 km di coda in aumento a Rione Prati la polizia segnala un incidente in Piazza del Risorgimento in corrispondenza di via Porto Angelica ed è tutto per il momento da Marina riccomi Grazie per ...