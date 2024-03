Torna libero Gabriele Marchesi | accusato con Ilaria Salis | non verrà estradato in Ungheria

Caso Salis, Gabriele Marchesi Torna libero. E’ indagato con Ilaria Salis per i fatti di Budapest - Gabriele Marchesi Torna libero e non sarà trasferito in carcere in Ungheria. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano che, nel primo pomeriggio di oggi, al termine di un’udienza molto tesa ha ...tag24

Caso Salis, Gabriele Marchesi Torna libero: non verrà trasferito in Ungheria - Torna libero Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis che era ai domiciliari da fine novembre. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'Ungheria di ...tgcom24.mediaset

Gabriele Marchesi, no dei giudici all'estradizione in Ungheria: Torna libero - Da questo momento Marchesi non è più ai domiciliari, ma è un libero cittadino in Italia. Il processo a Budapest Dal giorno seguente alle aggressioni Ilaria Salis è detenuta in un carcere ungherese. La ...tg24.sky