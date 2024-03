Torino | sparò e uccise ladro | tabaccaio a processo per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sarà processato con rito abbreviato con l’accusa diildi Pavone Canavese, nel torinese, che nel giugno 2019unsorpreso mentre con alcuni complici stava tentando di rubare nel suo negozio sotto alla sua abitazione. Ilavrà inizio il prossimo 10 maggio in tribunale a Ivrea. Nelle fase iniziali dell’inchiesta ilera stato accusato di eccesso di legittima difesa. "Mi ha sorpreso la modifica del capo d'imputazione – spiega all’Adnkronos uno dei suoi legali, Mauro Ronco – perché sono convinto che il mio assistito abbia agito non in un eccesso di legittima difesa ma in piena legittima difesa soprattutto se si considera la valenza della norma ...