Tonali | il Newcastle schierato col centrocampista | «Pieno sostegno»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuovi guai per, accusato di aver violato le norme anti-scommessa in Inghilterra (qui l’articolo). Il, con una nota, si schiera al fianco del– Ilsi schiera al fianco di, la nota dei “Magpies”: «IlUnited è venuto a conoscenza di un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandroin relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua ad assecondare pienamente le indagini pertinenti e conserva ildel club. A causa del processo in corso, Sandro e ilUnited non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento». Fonte: nufc.co.uk Inter-News - Ultime notizie e ...

