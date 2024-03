Tonali ancora nei guai | accusa shock dalla Federcalcio inglese!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024) Incredibile Sandro! L’ex giocatore del Milan, squalificato per scommesseFigc, è statoto ancheFA (la). ALTRE ACCUSE ? Non finiscono iper Sandro. L’ex centrocampista del Milan, passato al Newcastle la scorsa estate, è stato squalificatoFigc per illecite scommesse di carattere sportivo. Ora rischia pure in Inghilterra: infatti tramite una nota ufficiale la FA (Football Association), ossia la, hato il centrocampista di aver violato il regolamento sulle scommesse presente nell’ordinamento del calcio britannico. Questo il comunicato: “Sandroè statoto ...