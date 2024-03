(Di giovedì 28 marzo 2024) Sandromesso sotto accusa dalla Federcalcio inglese peril divieto disul calcio per 50 volte.

Tonali accusato in Inghilterra di aver violato le regole sulle scommesse: “Lo ha fatto 50 volte” - Sandro Tonali messo sotto accusa dalla Federcalcio inglese per aver violato il divieto di scommesse sul calcio per 50 volte ...fanpage