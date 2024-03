Tombe inaccessibili da otto mesi La Lega scrive al prefetto di Milano | Questa situazione va chiarita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024)interdette al pubblico al cimitero di Garbatola e laal. Parte del camposanto della frazione nervianese è inagibile dopo la tempesta del 24 luglio, che fece cadere alcuni alberi sopra la cinta e su alcunedanneggiandole. Laha presentato un esposto in prefettura poiché una ventina dirisultano ancora interdette ai visitatori. "Abbiamo mandato un esposto aldi, firmato dai nostri tre consiglieri comunali, per chiedere un parere in merito, nell’unico interesse di fare luce su unatotalmente priva di chiarezza e di sicurezza per chi oggi si reca nel cimitero. Considerati i precedenti, abbiamo ritenuto inutile e superfluore ...