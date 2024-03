TNA | AJ Francis Top Dolla ha firmato ufficialmente con la compagnia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il roster della TNA ha recentemente perso alcuni grandi nomi, ma proprio oggi è arrivata la conferma di un nuovo ingaggio. Pare, stando ad un recente reoport di Fightful Select, che AJ(noto come Topin WWE) abbiaun contratto con la TNA valido per tutto il 2024. L’atleta aveva recentemente fatto qualche apparizione per lafacendo, secondo quanto riferito da Tommy Dreamer, un’ottima impressione. Tante possibilità, a inizio anno, ha disputato diversi incontri in GCW e MLW e pare che il suo contratto gli permetterà di collaborare ancora con queste federazioni oltre che, potenzialmente, con la NWA e la NJPW. Gli unici divieti previsti sono la AEW e, ovviamente, la WWE.

Nell’ultima puntata del Pat McAfee Show andata in scena venerdì 9 febbraio, AJ Francis noto ai più con il ring name Top Dolla avuto in WWE, è comparso per parlare del prossimo PPV della TNA ... (zonawrestling)

Festival dei videogiochi a San Francisco, il brianzolo Lorenzo Redaelli vince per la miglior sceneggiatura - Per la prima volta l’Italia vince l’Oscar dei videogiochi. E lo fa con Lorenzo Redaelli, desiano, 29 anni. È lui l’autore della narrazione, della musica e della regia di «Mediterranea Inferno», prodot ...video.corriere

Amazon investe $4 miliardi nella società AI, Anthropic - Amazon punta forte sull'intelligenza artificiale. Il colosso dell'e-commerce investirà altri $2,75 miliardi nella startup Anthropic.finanzaonline

Lorenzo Redaelli, l'autore del videogioco che ha vinto l'Oscar al Festival di San Francisco. Per l'Italia è il primo successo - Brianzolo di Desio, 29 anni, ha ideato il videogame Mediterranea Inferno premiato per la miglior sceneggiatura. «Racconta la storia di tre amici di vent'anni che si ritrovano dopo la pandemia». Lo ha ...milano.corriere