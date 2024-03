Tiktoker vittima di body shaming in palestra | “Non ci metterò mai più piede”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Si parla tanto di emancipazione, di tolleranza e di inclusività, ma purtroppo si registrano ancora casi di razzismo, violenza fisica e psicologica e casi di bullismo e. L’ultimo deprimente episodio riguarda una giovanenapoletana, Francesca Iovane nota su TikTok col nome utente laz3cca, che ha raccontato la squallida vicenda in cui è stata suo malgrado protagonista. Lo sfogo della: “Perché non posso stare tranquilla?” La ragazza inizia il video spiegando che, mentre stava facendo il tapis roulant, si è tolta la maglietta per il caldo. Si è accorta che un gruppetto di ragazzi di fronte a lei ha iniziato a parlottare e prenderla in giro per il peso, gonfiando anche le guance. Lei ha detto che è andata inproprio per perdere ...

