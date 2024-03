Terrifier 3 avrà le sequenze più terrificanti dell’intera trilogia con Art il Clown

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 28 marzo 2024)3 promette di alzare la posta in gioco dellahorror con le scene piùdi Art ilmai viste, lasciando i fan in trepidante attesa per la data di uscita autunnale, il 25 ottobre 2024. Preparati a un natale intriso di sangue con l’icona horror creata da Damien Leone che, a quanto pare, non ha ancora smesso di stupire i fan del genere con letra le più truculente dell’horror contemporaneo. Leone ha twittato giovedì mattina presto: “Posso dire onestamente che abbiamo appena girato una delle scene più follemente orribili del franchise die non crederete mai a chi non è riuscito a gestirla sul set, il bts è esilarante. Non vedo l’ora che la vediate tutti!“. Si tratta di un’affermazione importante considerando che, negli ultimi dieci anni, ...