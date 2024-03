Tenta furto al super Bloccato ed espulso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prima hato un, poi ha aggredito i vigili. Così si è messo nei guai un 24enne tunisino. Tutto è iniziato almercato Carrefour in via Primo Maggio, dove è stato protagonista di un momento di tensione con l’addetto alla sicurezza. Già in passato il 24enne si era reso responsabile di furti. Anche per questo il vigilante l’ha monitorato al suo ingresso. Quando sono state chiare le intenzioni del ragazzo, che anche questa volta ha cercato di trafugare alcuni articoli, la guardia giurata l’ha allontanato. A questo punto il tunisino si è recato in piazza Libertà dove è incappato in una pattuglia della polizia locale. I vigili allertati dalla centrale dell’accaduto nelmercato l’hanno sottoposto a un controllo dei documenti. Il 24enne ha opposto resistenza aggredendo gli agenti che sono riusciti a fermarlo ...