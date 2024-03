Tennis | Torneo Miami Alexandrova batte Pegula e va in semifinale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sfiderà Danielle Collins, dall'altra parte del tabellone Rybakina-Azarenka(STATI UNITI) - Nientea stelle e strisce al "Open", quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadi

La kazaka piega in tre set la greca Sakkari ed ora attende la bielorussa MIAMI (STATI UNITI) - Sarà Elena Rybakina a sfidare la bielorussa Viktoria Azarenka nella prima semifinale del "Miami Open", ... (ilgiornaleditalia)

Prima giornata di gare per i tabelloni principali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile under 18 Città di Firenze . Nel tabellone maschile subito sorprese con la sconfitta di due ... (sport.quotidiano)

Le due azzurre battono Alexandrova-Krhomacheva, ora il duo Usa Kenin-Mattek Sands MIAMI (STATI UNITI) - Non c'è solo Jannik Sinner a far gioire l'Italia all'Hard Rock Stadium. Sara Errani e Jasmine ... (ilgiornaleditalia)

Sinner c'è e va in semifinale a Miami. Ora la sfida con Medvedev - Jannik Sinner conquista l'accesso alla sua terza semifinale al Master 1000 di Miami e continua a far sognare i non pochi tifosi italiani presenti all'Hard Rock Stadium della città della Florida.unionesarda

Tennis, Sinner in semifinale a Miami - Roma, 27 mar. (askanews) – Jannik Sinner è approdato al penultimo atto anche del “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di ...askanews

Tennis: Torneo Miami. Doppio, Errani-Paolini in semifinale - Le due azzurre battono Alexandrova-Krhomacheva, ora il duo Usa Kenin-Mattek Sands MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Non c'è solo Jannik Sinner a ...sport.tiscali