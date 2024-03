Tecnologie utili alla sicurezza degli alimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Razzante* ?innovazione tecnologica può incidere in maniera significativa anche sulla qualità e la. La crescente domanda di cibi confezionati ha portato ad un aumento proporzionale del rischio di contaminazione, minacciando sia la salute dei consumatori che la reputazione delle aziende. Proprio per affrontare queste sfide un gruppo di studenti dell’Alta Scuola Politecnica, un programma biennale d’eccellenza congiunto tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, affiancato da Wavision, spin-off del Politecnico di Torino, ha sviluppato una soluzione all’avanguardia basata su sensori a microonde e algoritmi di apprendimento automatico per rilevare prontamente i fattori che possono contaminare gliconfezionati. Tale tecnologia può aiutare le aziende a ridurre i costi ...