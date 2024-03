Taylor Swift | la decisione del Giudice | “Non ci sarà nessuna condanna”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una buona notizia per la cantante, che ha visto risolversi con un nulla di fatto, una vicenda che la stava segnando in maniera netta: la scelta delHa vinto quattro volte il Grammy per il miglior album dell’anno. Il suo concerto, The Eras Tour, trasmesso da Disney Plus ha battuto ogni record, diventando il lungometraggio musicale più visto di sempre: nei primi tre giorni dalla sua uscita, ha collezionato oltre 4,6 milioni di visualizzazioni.è considerata il personaggio dell’anno: probabilmente del decennio. I suoi concerti fanno sistematicamente il tutto esaurito e qualsiasi cosa tocchi, si trasforma in oro. Buone notizie per. Ilha messo fine ad una vicenda delicata che le stava a cuore – Cityrumors.it (Ansa Foto)La cantante ha anche battuto ...