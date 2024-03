Superbonus | stop a cessione del credito | le novità

(Di giovedì 28 marzo 2024) Svolta del Consiglio dei Ministri: infatti, il Consiglio ha approvato un decreto-legge che pone fine agli sconti in fattura e alladelper i bonus edilizi ed energetici. Il provvedimento è stato presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e ha lo scopo di tenere sotto controllo i costi. “Abbiamo eliminato la disposizione della remissione in bonis che avrebbe consentito fino al 15 ottobre le correzioni con il pagamento di minime sanzioni di tutte le comunicazioni già intervenute e previsto per tutte le nuove fattispecie una nuova comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio del fenomeno e non solo quando le fatture vengono caricate”, ha aggiunto il ministro dell’Economia. Le misure – dice Giorgetti – “sono tese a chiudere definitivamente la eccessiva generosità” della misura. ...

Il governo blocca la cessione sui lavori: ecco Cosa cambiaIl nuovo decreto approvato in Consiglio dei ministri. Giorgetti: mettiamo un punto finale. Eliminata anche la remissione in bonis.

