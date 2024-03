Superbonus | costi per 200 miliardi La linea di Giorgetti | «Un Paese assuefatto | chiudere i rubinetti»

(Di giovedì 28 marzo 2024) I dubbi di Forza Italia. Pd e Movimento 5 Stelle: si infierisce sui più deboli. Ma Calenda (Azione): intervento giustoTensioni con il ragioniere Mazzotta, deficit in bilicoTensioni con il ragioniere Mazzotta, deficit in bilico

Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università. Nuove limitazioni anche al Superbonus per tenere sotto controllo i ... (corriere)

A sorpresa, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto restrittivo sui bonus edilizi per contenere i costi del Superbonus , la misura introdotta dal Governo Conte per stimolare lavori di ... (linkiesta)

Stop al Superbonus per i terremotati: "Così si blocca la ricostruzione" - Il governo Meloni revoca definitivamente il Superbonus e insorgono artigiani e imprese edili. Lunedì il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha comunicato che saranno revocate tutte le fattispec ...ilrestodelcarlino

Stop al credito e allo sconto in fattura, con le nuove regole del Superbonus «centinaia di posti a rischio» - Artigiani e costruttori, infatti, non si aspettavano la nuova stretta al Superbonus, o meglio alle limitate possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura ancora in vigore, decise martedì ...messaggeroveneto.gelocal

Lavori Superbonus mai eseguiti: cosa accade se il committente è in buona fede - L’impresa esecutrice potrebbe essere chiamata a rispondere di truffa aggravata, esponendosi a importanti sequestri, mentre la situazione del beneficiario dipende da “dove si trova” il credito d’impost ...lavoripubblici