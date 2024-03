Superbike | Nicolò Bulega operato per sindrome compartimentale | presenza ad Assen confermata

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lasciata la Spagna con la vetta della classifica del Mondiale di2024,ha dato priorità alla propria “messa a punto”. Il centauro italiano della Ducati si è sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico per. La notizia è stata data dal comunicato ufficiale del team Aruba Racing. “È stato sottoposto oggi all’Ospedale Oglio Po (Cremona), eseguito dal Professor Alessio Pedrazzini per affrontare la questione dellacronica del compartimento dell’avambraccio da esercito (pompa del braccio). Questa patologia, ormai molto comune nel mondo del motociclismo, è presente dallo scorso inverno ed è peggiorata durante l’Australian Round. Si è aggravato lo scorso fine settimana a Barcellona, dove un forte dolore ha minacciato di limitare le ...

