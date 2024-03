Studenti di Pavia a lezione di alimentazione da Gigi Buffon | “Il mio piatto preferito era la carbonara”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Se non avessi curato il mio fisico anche con un’corretta, difficilmente sarei riuscito a giocare così a lungo”. Lo ha dettoin un evento con glidell’Università appartenenti al corso di Scienze Motorie, che hanno potuto incontrare il capo delegazione della Nazionale italiana alla sede del “Campus Aquae”.ha dialogato con Riccardo Di Deo, nutrizionista e divulgatore scientifico dell’Airc, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro nel confronto dal titolo “Mangio sano e faccio sport: un assist alla prevenzione, un gol per la salute”. Così l’ex portiere ai giovani: “Quando ho iniziato a giocare, nel calcio non esistevano ancora i nutrizionisti. Però ben presto ho capito che non potevo mangiare quello che volevo. Il mio ...