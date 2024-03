Stretta su alcol e droghe e meno autovelox | le nuove regole in auto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una piccola, grande rivoluzione. La dimostrazione concreta che la sicurezza, per il centrodestra, non è solo una serie di slogan elettorali. Ma un orizzonte da seguire per migliorare la vita dei cittadini. Via libera dalla Camera al nuovo codice della Strada con 163 voti a favore e 107 contrari. Il disegno di legge passa ora al Senato per la seconda lettura. Un primo, grande successo dei conservatori, che è stato accolto con grande entusiasmo dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. «È una bella giornata, perché il Parlamento ha approvato finalmente il nuovo codice della strada che prevede più controlli, più educazione stradale, più rigore. C'è grande soddisfazione, siamo determinati a salvare vite. Il disegno di legge sulla sicurezza stradale -ha messo in evidenza il ministro - prevede più rigore per chi sbaglia, quindi ritiro della patente per chi guida ...