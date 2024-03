Stagionali dal Marocco per aziende di due Comuni siciliani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Seguiranno la formazione nel loro Paese, il, per poi essere impiegati in lavorinelledi Bronte, in provincia di Catania, e di Valledolmo, nel Palermitano. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato stamane a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, tra l'Associazione lavoratori stranieri Sicilia, il Consorzio umana solidarietà e l'Unione generale dei lavoratori marocchini (Ugtm). Un accordo che apre nuovi "corridoi lavorativi, come prevede il Testo unico sull'immigrazione dopo le novità introdotte dal Decreto Cutro. L'Ugtm di Fez si occuperà di sostenere e finanziare i percorsi formativi ine di reclutare gli allievi. L'iniziativa è aperta a tutte lesul territorio italiano che vorranno aderirvi e potranno farlo accedendo al portale ...