Sparò al ladro nel proprio negozio e lo uccise | tabaccaio rinviato a giudizio per omicidio

(Di giovedì 28 marzo 2024) È statoFranco Iachi Bonvin,di Pavone Canavese (Torino) imputato divolontario per aver sparato a unnel, uccidendolo. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 giugno 2019: Iachi Bonvin sorprese un giovane originario della Moldavia con altri due complici, glie lo. Inizialmente era stato indagato per eccesso di legittima difesa. La compagna della vittima non si costituirà parte civile nel processo, in quanto già risarcita in sede extragiudiziale. Iachi Bonvin verrà giudicato col rito abbreviato, come richiesto dai suoi legali. “Chiederemo l’assoluzione ai sensi della nuova legge sulla legittima difesa”, che dal 2019 amplia la non punibilità, spiegano gli ...