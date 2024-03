Spagna | a Madrid la presentazione di una guida psicologica per espatriati italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un’interessante riflessione e un vivace dibattito hanno accompagnato laieri sera all’ambasciata d’Italia adel libro ‘Traiettorieall’Espatrio’, alla presenza dell’autrice e curatrice, la psicoterapeuta Anna Pisterzi, presidente della cooperativa sociale Transiti, in dialogo con l’ambasciatore d’Italia in, Giuseppe Buccino Grimaldi, che per l’occasione ha aperto le porte della residenza. “Un’analisi approfondita del percorso migratorio italiano nel mondo e dell’impatto sull’equilibrio psicologico di chi lascia il proprio Paese”, come ha definito il saggio l’ambasciatore Buccino Grimaldi. “Si sceglie di partire per le ragioni più variegate, che hanno a che vedere con la dimensione fisiologica dello spostamento, connaturata all’essere umano come quella delle ...