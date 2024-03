Spaccio di droga in pieno lockdown | 28enne assolto per mancanza di prove

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoPio Masone, 28 anni, finito a processo per ipotesi di. Questa la decisione del giudice Monaco del Tribunale di Benevento, che ha ritenuto fondata la linea difensiva dell’avvocato Gerardo Giorgione mancando del tutto la prova dello. Il ragazzo finì agli arresti domiciliari nel marzo 2020, in, quando i militari lo intercettarono a cedere una dose diad un altro soggetto, che successivamente aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione a casa dell’indagato i militari avevano rinvenuto nella camera da letto quattro grammi di cocaina, tre di hashish e altri quattro di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione digitale. Un elemento che aveva indotto ...

