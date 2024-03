Souness | «Il commentatore tv deve essere onesto e coerente Non essere sempre d’accordo con tutti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Graemeè una leggenda del calcio inglese. Da giocatore è passato anche per l’Italia, alla Sampdoria. Ha allenato il Liverpool. Ed è rimasto una leggenda anche nella sua seconda vita datv. Considerato il più autorevole. Ha 70 anni. Da 15 anni lavora a Sky Sports e in un’intervista al Telegraph parla che di questo suo ruolo successivo. “Non andrò mai in pensione. Sarò in pensione quando il telefono smetterà di squillare. Non sono uno che guarda indietro. Ho 70 anni, ma alcune mattine mi sveglio pensando di averne di nuovo 21. Mia moglie mi sveglia nel cuore della notte e mi dice ‘smettila di prendermi a calci’ perché sogno di giocare ancora a calcio”. Svolge il suo lavoro con un grande personalità: “So che dobbiamo stare molto attenti alle parole che scegliamo, ma dobbiamoil più onesti ...