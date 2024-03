Sondaggi politici | sorpasso di Forza Italia sulla Lega | FdI al 27 | 5% | 7 punti sopra al Pd Calo 5 Stelle

Diverse sorprese e qualche conferma negli ultimi Sondaggi politici effettuati da Ipsos per il Corriere della Sera. La forza politica che ha guadagnato di più nell’ultimo mese è il Pd di Elly ... (thesocialpost)

In un Sondaggio in vista delle elezioni europee, Nando Pagnoncelli analizza l'effetto degli avvenimenti dell'ultimo mese sulle forze politiche, evidenziando il sorpasso ormai consolidato di Forza ... (fanpage)