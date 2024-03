Sondaggi | Pd sopra il 20% e M5s in calo Forza Italia sorpassa la Lega

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Idi Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’è il primo partito con il 27,5% e cresce di mezzo punto percentuale. Dietro c’è il Partito Democratico, staccato ma al didella soglia «psicologica» al 20,5% e in crescita di un punto e mezzo. Segue il Movimento 5 Stelle con il 16,1% ma indell’1,3%. Intantosupera laarrivando all’8,7% contro l’8% del Carroccio. L’Alleanza Verdi Sinistra eViva hanno il 3,3% ciascuno, segue Più Europa con il 2,8% ed Azione con il 2,5%. Pace Terra Dignità, la nuova “creatura” di Michele Santoro, è accreditata dell’1,5%, così come Italexit. Per quanto riguarda il governo Meloni, il suo gradimento oggi è a quota 47, in ...