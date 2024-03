Sondaggi Ipsos | il Pd prova a mettere il turbo ma Fdi resta ancora lontano 7 punti Forza Italia completa il sorpasso sulla Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Partito democratico è lapolitica che guadagna di più nell’ultimo mese. Lo dice unper il Corriere della Sera. La crescita del Pd non intacca il primato di Fratelli d’(che pure guadagna qualcosa), anche se riduce di un punto il distacco tra i due partiti. Tra i soggetti che vantano il segno più c’è ancheche – secondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli – ha perfezionato il. Per paradosso, con l’avvicinamento delle Europee, aumenta l’area del non voto e degli indecisi: se un mese fa perpesava il 49,5 per cento del campione, ora ha toccato quota 52,5. In questo quadro nell’ultimo mese aumenta il gradimento nei confronti del governo così come ...