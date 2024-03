Sinner | il punto dell' anno sconvolge i commentatori britannici | urla in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ai Masters 1000 di Miami si vedono solo super colpi. Non solo quello di Lorenzo Musetti nel match degli ottavi contro Carlos Alcaraz (perso 6-3 6-3), ma ora anche quello di Jannikcontro il ceco Thomas Machac, che merita una menzione speciale. Il 22enne tennista di Sesto, dopo uno scambio molto duro, si è reso protagonista prima di alcuni recuperi notevoli per lo sbalordimento dei fan. Sul punteggio di pari 2 e 15-15, infatti,è stato messo alle corde dal ceco ma è stato bravo a muoversi da una parte e dall'altra dal campo, riuscendo a difendersi alla grande. Prima durante un dritto in avanzamento'avversario che sembrava definitivo, ma l'altoatesino ha rimesso la pallina di là con difficoltà e un pizzico di fortuna. Il secondonell'angolo opposto, partendo in anticipo e intuendo la ...