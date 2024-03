Simona Izzo sul marito Ricky Tognazzi | “L’ho corteggiato io | era un tronco”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)e ilsi sono sposati nel 1995 a seguito di un lungo fidanzamento iniziato nel decennio precedente., il primo incontro sul set con ilI due registi saranno ospiti della penultima settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Sul set del film Parole e Baci diretto dalla stessaavviene il primo incontro conall’epoca legato all’ex Flavia Toso. Per esigenze di copione, i due si sono trovati subito molto vicini quando hanno dovuto girare la scena di un bacio. Da quel momento per l’attrice è stato un colpo di fulmine e come ...