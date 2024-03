Shopping | Tutta colpa dell’algoritmo Come TikTok influenza i nostri gusti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lo vedo, lo voglio, lo compro. Nel mercato della moda il desiderio gioca un ruolo fondamentale, e oggi sempre più spesso sono i social network a sussurrare all’orecchio cosa fa tendenza e cosa comprare., in particolare, ha scalzato rapidamente Instagramincubatore di nuovi trend e oggetti del desiderio. I media tradizionalicinema e serie tv sono una ghiotta vetrina per i brand, è vero, ma l’algoritmo disi sta rivelando imbattibile per parlare con la GenZ, spingere capi e accessori “virali” e, soprattutto, predire le tendenze. Com’è arrivata la moda nell’algoritmo diC’era una volta Musical.ly, un’app cinese su cui fare lip-sync (doppiaggi) e coreografie a ritmo di ...