Sfratto vicino per Serena Scandellari e la madre | Flavio Insinna si offre come garante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bologna, 28 marzo 2024 - Due settimane. È questo il tempo che rimane a, illustratrice freelance, e suadi 75 anni per trovare una casa. Il 9 aprile, infatti, la quarantottenne bolognese si troverà fuori di casa a causa di unoesecutivo per cessata locazione. "Sto cercando casa da un anno – le sue parole – ma una soluzione ancora non è arrivata. Non è solo il problema degli affitti, che sono diventati proibitivi, ma anche il fatto che i proprietari di casa ci richiedono tutta una serie di garanzie che né iolibera professionista, né miapensionata, possiamo offrire". La vicenda die sua mamma è diventata virale, con tantissimi utenti social che si sono mobilitati per cercare una soluzione. Tra ...