Serie C 2023 2024 | il Padova soffre ma piega la Pergolettese | Catania in caduta libera

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ile rischia, ma torna alla vittoria in campionato dopo quattro partite a secco e così facendo rimanda almeno di due giorni la festa promozione del Mantova. All’Euganeo, nell’anticipo della trentaquattresima giornata del girone A diC, i biancorossi passano grazie ai gol di Fusi e Palombi, entrambi con due nette deviazioni, inutile il momentaneo pari di Arini per la formazione lombarda che dovrà lottare fino alla fine per evitare i playout. Prima occasione per Fusi, che calcia in modo troppo ambizioso da distanza siderale e vede la sfera volare altissima sopra la traversa, poi Jaouhari ci prova in estirada ma blocca Donnarumma. Crisetig calcia dal limite al 19?, la palla esce alta, passa un minuto e Fusi, sugli sviluppi di un corner, calcia dal limite dell’area e trova il gol del vantaggio con un pizzico di buona ...