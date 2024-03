(Di giovedì 28 marzo 2024) È un peccato che Napoli, città votata alla cultura giuridica, non abbia apprezzato laper il mondo del, del caso Juan Jesus- Acerbi

Sentenza educativa per il calcio spettacolo - È un peccato che Napoli, città votata alla cultura giuridica, non abbia apprezzato la Sentenza educativa, educativa per il mondo del calcio, del caso Juan Jesus- Acerbi ...ilgiornale

Omicidio Mormile, il fratello della vittima: «È la prima Sentenza che riconosce le vere ragioni dell'uccisione» - Dopo 34 anni la condanna per i due pentiti che avrebbero fornito armi e mezzi per l'omicidio Mormile; parla il fratello della vittima ...quotidianodelsud

Omicidio Umberto Mormile: due pentiti condannati (34 anni dopo) - Una Sentenza 34 anni dopo il dramma. I pentiti Salvatore Pace, 67 anni, e Vittorio Foschini, 64, sono stati condannati venerdì mattina dal gup del tribunale Marta Pollicino a 7 anni per il concorso ne ...milanotoday