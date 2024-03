(Di giovedì 28 marzo 2024) Arezzo, 28 marzo 2024 – Seiha annunciato una serie dialin occasione delle festivitàli. Nei comuni deldove è attiva la raccolta domiciliare (Castelfranco Pian di Sco', Laterina Pergine, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini) lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile resteranno invece chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche e anche il numero verde non sarà attivo.

Firenze, 5 marzo 2024 – Dalle iniziative nei musei ai concerti in pizza agli itinerari per andare alla scoperta dele grandi figure femminili del passato. Sono tanti gli appuntamenti in Toscana per ... (lanazione)

Firenze, 27 marzo 2024 – Per chi decide di trascorre la Pasqua in Toscana andando per musei , sono tanti quelli aperti domenica e il Lunedì dell’Angelo. Per accogliere al meglio cittadini e turisti ... (lanazione)

Sei Toscana. Modifiche al servizio nel periodo di Pasqua in Valdarno - Arezzo, 28 marzo 2024 – Sei Toscana ha annunciato una serie di modifiche al servizio in occasione delle festività pasquali. Nei comuni del Valdarno dove è attiva la raccolta domiciliare (Castelfranco ...lanazione

Vescovi in conferenza a Lecceto, accolta proposta di microcredito sociale - Dopo queste giornate, che sono state anche una bella esperienza di fraternità, dovrà proseguire il confronto sui vari punti, in vista di orientamenti comuni tra le Chiese della Toscana. In apertura di ...gonews

Meteo, Italia spaccata in due nel weekend pasquale: le previsioni - In sintesi, per la Santa Pasqua si prevedono degli acquazzoni al mattino su Liguria, Alpi e Triveneto localmente su Alta Toscana e resto del Nord-Ovest; dal pomeriggio piogge e rovesci si ...adnkronos