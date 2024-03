Se Potessi Dirti Addio | Garko e Safroncik insieme nel nuovo melò di Canale 5

Da venerdì 29 marzo 2024 va in onda Se potessi dirti addio su Canale 5. Si tratta della nuova miniserie italiana con protagonisti gli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ogni venerdì per tre ... (latuafonte)

Se potessi dirti addio riporta Gabriel Garko in prima serata. «Non avevo deciso per quanto tempo, ma comunque avevo bisogno di allontanarmi almeno per un po’ dalle scene per ritrovare per trovare la ... (amica)