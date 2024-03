Scuola | Valditara sposa la linea Salvini | “In classe la maggior parte degli alunni deve essere italiana”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il vicepremier a Porta a Porta aveva lanciato la proposta di un tetto aglistranieri in aula

L'annuncio del ministro dell'Istruzione e del Merito in un post: "È in questa direzione che noi intendiamo muoverci" ''Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali ... (sbircialanotizia)

Scuola, Valditara: "In aula maggioranza alunni sia italiana" - È in questa direzione che noi intendiamo muoverci''. Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ieri Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di 'Porta a Porta', ha ...reggiotv

ReCapp Calabria, il ministro Valditara alla presentazione del progetto pilota della Regione - Mercoledì in Cittadella il via alla sperimentazione per ridurre i divari territoriali tra scuole calabresi e il resto d’Italia ...corrieredellacalabria

Vaditara, in aula maggioranza alunni deve essere italiana - ROMA, 28 MAR - "Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se stu ...messaggeroveneto.gelocal