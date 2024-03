Scuola | Valditara | “Nelle classi la maggioranza degli alunni deve essere italiana”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a placare gli animi e il leader della Lega Matteo Salvini era tornato alla carica proponendo un tetto massimo di studenti stranieri per classe. Oggi a dare sostegno a L'articolo proviene da Il Difforme.

Matteo Salvini da Porta a Porta aveva lanciato il sasso: “Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe ” ha detto il vicepremier spiegando che il “tetto del 20%” serve a “tutela loro e ... (ilfattoquotidiano)

"Questa maggioranza, ed in particolare la Lega e il suo ministro Valditara , usano la scuola solo in chiave propagandistica e strumentale, e quando possibile infarciscono il tutto con proposte dal ... (orizzontescuola)

Disgregazione e caos è il binomio evocato dal ministro dell’Istruzione nell’avallare la boutade di Salvini sul tetto massimo del 20 per cento di alunni stranieri all’interno di ogni classe. ... (ilfoglio)

Le parole di Salvini e Valditara sugli studenti stranieri a Scuola sono contro la logica e la matematica - Contro le ipotesi di un tetto alla percentuale di stranieri in classe non c'è solo il buon senso, ma i numeri: in una zona ad alta densità di immigrazione, infatti, è impossibile che questo criterio v ...ilfoglio

Valditara e l'integrazione con la Costituzione: le ragioni di un fallimento - Sul caso della Scuola “Iqbal Masih” di Pioltello, che ha previsto la sospensione delle lezioni per il giorno della festa di fine Ramadan, Salvini ha dichiarato (min. 21:35): «È giusto spiegare ai bamb ...informazione

Scuola, il dirigente impedisce al parroco di tre comuni marchigiani la benedizione pasquale: il caso arriva in Parlamento - «Comunico di aver appena presentato una interrogazione urgente al ministro Valditara per avere spiegazioni in merito ad una iniziativa del dirigente scolastico ...corriereadriatico