Scuola guida sempre più cara | si può spendere fino a 1500 euro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Scuolepiù costose: lo conferma una indagine condotta da Altroconsumo che ha coinvolto 146 autoscuole in sette città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Genova) con l?obiettivo di comprendere come variano i prezzi e quali sono le voci di spesa da tenere d?occhio per riuscire a ridurre la spesa per ottenere la patente. I problemi iniziano già cercando di contattare, via telefono o via email, le scuole per conoscerne i prezzi ed ottenere un preventivo. Un?operazione che è risultata difficile e complessa, poiché le autoscuole utilizzano strutture di prezzo differenti e non tutte posseggono un sito web che possa fornire tutte le informazioni. Dall?indagine è emerso comunque come una adeguata comparazione tra le diverse offerte possa generare un risparmio tra i 240 e i 615, a ...