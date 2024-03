Scoppia un incendio in casa | anziana portata in gravi condizioni in ospedale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Perugia, 28 marzo 2024 – Paura per un’a Ponte San Giovanni, frazione del Comune di Perugia. Stamani èto unnella sua. L’abitazione era invasa dalle fiamme e dal fumo. La signora, rimasta gravemente ferita, è stataall’Santa Maria della Misericordia. Dopo lo scoppio dell’è stato lanciato l’allarme al numero unico di emergenza europeo. Attivati immediatamente i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia di stato e i sanitari del 118. Giunti sul posto e dopo aver messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco sono entrati dentro l’appartamento, riuscendo a raggiungere l’signora che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e quindi ...

