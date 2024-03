Scomparsa di Edoardo Galli | i genitori | «Ti stiamo aspettando a braccia aperte»

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)di, avvistato alla stazione di Milano. Il sospetto è che si tratti di fuga volontaria Il sedicenne, scomparso da Colico (Lecco) il 21 marzo, è stato ripreso dalle telecamere della Stazione Centrale di Milano. Le ricerche in montagna, avviate nei giorni scorsi, sono state sospese. Le immagini, acquisite dagli investigatori, mostrano il ragazzo che alle 10:45 del 21 marzo entra nella Stazione Centrale di Milano. Da quel momento, si sono perse le sue tracce. L’ipotesi è che sia diretto a Zurigo o in Russia. Le ricerche di, scattate subito dopo la sua, si erano concentrate in un primo momento nella zona di Colico, dove il ragazzo abita con la famiglia. I soccorritori avevano battuto palmo a palmo sentieri e boschi, ma ...